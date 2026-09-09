Exposition : les fontaines oubliées de Magnac-Laval, Magn’accueil, Magnac-Laval

Informations pratiques

Exposition : les fontaines oubliées de Magnac-Laval 19 et 20 septembre Magn’accueil Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les fontaines oubliées de Magnac-Laval

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, cette exposition et cette balade invitent à redécouvrir les fontaines de Magnac-Laval, témoins discrets de l’histoire de la commune.

Longtemps essentielles à la vie quotidienne, ces fontaines ont peu à peu perdu leur usage. Certaines sont encore visibles, tandis que d’autres sont dissimulées par la végétation ou tombées dans l’oubli. À travers des photographies, des documents, des témoignages et des repères historiques, l’exposition retrace leur histoire et leur rôle dans la vie des habitants.

La balade permettra ensuite de partir à la rencontre de plusieurs de ces fontaines, afin de mieux comprendre leur fonctionnement, leur implantation et leur importance dans le patrimoine local.

Ce projet est le fruit d’un travail de repérage mené avec des bénévoles et des habitants de la commune. Il vise à sensibiliser le public à la richesse de ce patrimoine de proximité et à la nécessité de le préserver et de le transmettre aux générations futures.

Magn’accueil Place de la République, 87190 Magnac-Laval Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 68 52 54 http://www.magnac-laval.fr Profitant de sa situation géographique sur un axe de passage très fréquenté, la commune de Magnac-Laval a eu l’idée de donner envie aux touristes de visiter la cité et de découvrir sa qualité de vie avec Magn’Accueil : un nouvel espace d’accueil touristique. Acces PMR. Parking.

Les fontaines oubliées de Magnac-Laval

©Association Magn’accueil