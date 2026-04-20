Exposition Les grâces divines Bibliothèque Universitaire de Lettres et SHS Nancy

Nancy

Exposition Les grâces divines

Bibliothèque Universitaire de Lettres et SHS 42 avenue de la Libération Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30 08:00:00

fin : 2026-06-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-30

La Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS accueillera une exposition de peintures et dessins de l’artiste Hasti Hassanpour.

L’artiste écrit

La nature est une mère silencieuse et généreuse. Elle offre sans compter, sans choisir, sans jamais établir de frontières entre ceux qui reçoivent. Dans le bruissement des feuilles, dans le vol léger des oiseaux, dans le souffle infini de la mer, elle déploie une tendresse ancienne, presque sacrée. Même lorsque nos gestes l’abîment, lorsqu’elle porte les traces de notre oubli ou de notre indifférence, elle continue de donner — patiente, fidèle, inlassable.

Tout ce qui naît d’elle porte en soi une part de mystère et de grâce. Les couleurs d’un pétale, la fragilité d’une aile, la profondeur des eaux ne sont pas de simples beautés ce sont des dons précieux, des fragments d’une harmonie plus vaste, que l’on pourrait appeler des grâces divines. Ils ne nous appartiennent pas vraiment ; ils nous sont confiés, comme une promesse fragile entre nos mains.

Alors peut-être nous revient-il d’apprendre à regarder autrement, à ralentir, à respecter. Prendre soin de la nature, ce n’est pas seulement préserver ce qui nous entoure, c’est honorer ce lien invisible qui nous unit à elle. Car en la protégeant, c’est aussi une part de nous-mêmes que nous préservons — une mémoire vivante, un souffle commun, une beauté que nous avons le devoir de transmettre.

Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite.Tout public

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Bibliothèque Universitaire de Lettres et SHS 42 avenue de la Libération Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 09 80

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English :

The Bibliothèque universitaire de Lettres & SHS will host an exhibition of paintings and drawings by artist Hasti Hassanpour.

The artist writes

Nature is a silent and generous mother. She offers without counting, without choosing, without ever establishing boundaries between those who receive. In the rustle of leaves, in the light flight of birds, in the infinite breath of the sea, she unfurls an ancient, almost sacred tenderness. Even when our gestures damage it, when it bears the marks of our forgetfulness or indifference, it continues to give? patient, faithful, tireless.

Everything that is born of it carries with it an element of mystery and grace. The colors of a petal, the fragility of a wing, the depth of water are not mere beauties: they are precious gifts, fragments of a larger harmony, which we might call divine graces. They do not really belong to us; they are entrusted to us, like a fragile promise in our hands.

So perhaps it’s up to us to learn to look differently, to slow down, to respect. Caring for nature is not just about preserving what surrounds us, it’s about honoring the invisible link that unites us with it. Because by protecting nature, we are also preserving a part of ourselves a living memory, a shared breath, a beauty that we have a duty to pass on

Exhibition accessible to people with reduced mobility.

L’événement Exposition Les grâces divines Nancy a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY