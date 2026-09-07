Exposition : les grandes figures protestantes du Gard, Temple protestant, Sommières

Informations pratiques

Exposition : les grandes figures protestantes du Gard 19 et 20 septembre Temple protestant Gard

Gratuit. L’exposition est située dans le vestibule du temple, exceptionnellement ouvert au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les grandes figures protestantes du Gard

De la notoriété locale au destin national

L’Association de sauvegarde du temple de Sommières, en partenariat avec le PETR Vidourle-Camargue, la Ville de Sommières et la Fondation du patrimoine, propose une exposition consacrée aux personnalités protestantes gardoises qui ont marqué l’histoire du territoire et de la nation.

Le temple « au Livre » de Sommières est un lieu emblématique de l’histoire protestante de la ville. Lauréat du prix départemental 2025 de la Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern, l’édifice fait actuellement l’objet d’une collecte de dons destinée à financer une partie des travaux nécessaires à sa restauration.

Temple protestant 30250 Sommières Sommières 30250 Gard Occitanie +33(0) 6 75 27 15 21 https://www.sauvegardedutempledesommieres.com/ Ancienne église du couvent des Cordeliers, le temple protestant « Au Livre » a été attribué à la communauté protestante au début du XIXᵉ siècle avant d’être transformé en temple. Toujours consacré au culte, il accueille également des manifestations culturelles et musicales, appréciées pour l’excellente acoustique de l’édifice.

Propriété de la commune, le temple fait aujourd’hui l’objet d’un programme de restauration. Une collecte de dons, menée conjointement par l’association de sauvegarde du temple, la Ville et la Fondation du patrimoine, contribue au financement des travaux portant notamment sur la toiture et les maçonneries.

Les grandes figures protestantes du Gard

Ville de Sommières©