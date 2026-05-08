Exposition Les Herbiers en herbes Centre Paris Anim’ Binet Paris

Les herbiers en herbe expose cette année le travail autour de la faune et de la flore, au gré des saisons, de la classe de CE1 de l’école Dorléac. Ils ont travaillé sur une fresque avec l’artiste Zourse.

Cette activité permet aux plus jeunes d’apprendre à connaître et à respecter la flore et la faune urbaines, un enjeu déterminant à l’heure ou la végétalisation s’impose comme un outil essentiel pour lutter contre le réchauffement des villes.

Du 12 au 30 mai, le Centre Paris Anim’ Binet accueille l’exposition des « Herbiers en herbe ». Un travail créatif réalisé par les élèves de CE1 de l’école Dorléac avec l’artiste Zourse.

Du mardi 12 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Binet 28, avenue de la Porte de Montmartre 75018 Paris

https://mairie18.paris.fr/pages/les-herbiers-en-herbe-21218



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