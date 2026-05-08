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Exposition Les Herbiers en herbes Centre Paris Anim’ Binet Paris

Exposition Les Herbiers en herbes Centre Paris Anim’ Binet Paris

Exposition Les Herbiers en herbes Centre Paris Anim’ Binet Paris mardi 12 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Binet

Adresse : 28, avenue de la Porte de Montmartre

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Les herbiers en herbe expose cette année le travail autour de la faune et de la flore, au gré des saisons, de la classe de CE1 de l’école Dorléac. Ils ont travaillé sur une fresque avec l’artiste Zourse.

Cette activité permet aux plus jeunes d’apprendre à connaître et à respecter la flore et la faune urbaines, un enjeu déterminant à l’heure ou la végétalisation s’impose comme un outil essentiel pour lutter contre le réchauffement des villes.

Du 12 au 30 mai, le Centre Paris Anim’ Binet accueille l’exposition des « Herbiers en herbe ». Un travail créatif réalisé par les élèves de CE1 de l’école Dorléac avec l’artiste Zourse.
Du mardi 12 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Paris Anim’ Binet 28, avenue de la Porte de Montmartre  75018 Paris
https://mairie18.paris.fr/pages/les-herbiers-en-herbe-21218


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