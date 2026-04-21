Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort Niort
Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort Niort mardi 5 mai 2026.
Niort
Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort
13 Place du Temple Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-05
L’artiste-peintre Daniel Doutre présente sa nouvelle exposition intitulée Horizons lointains à la galerie Grafic Encadrement du mardi 5 mai au samedi 30 mai.
L’artiste expose 46 tableaux et sera présent tous les après-midi.
Le vernissage aura lieu mercredi 6 mai à 18h. .
13 Place du Temple Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 89 18 daniel_doutre@orange.fr
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English : Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort
L’événement Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin
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