Niort

Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort

13 Place du Temple Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-05

L’artiste-peintre Daniel Doutre présente sa nouvelle exposition intitulée Horizons lointains à la galerie Grafic Encadrement du mardi 5 mai au samedi 30 mai.

L’artiste expose 46 tableaux et sera présent tous les après-midi.

Le vernissage aura lieu mercredi 6 mai à 18h. .

13 Place du Temple Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 89 18 daniel_doutre@orange.fr

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English : Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort

L’événement Exposition Les Horizons lointains de Daniel Doutre à Niort Niort a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Niort Marais Poitevin