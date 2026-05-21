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Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique

Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique

Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique mardi 2 juin 2026.

Adresse : Boulevard Aristide Briand

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : Gratuit Entrée libre

Saint-Affrique

Exposition les insectes au secours de la planète

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-02

Découvrez comment les insectes protègent notre monde au quotidien.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron.   .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75  mediatheque@cc-saintaffricain.fr

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English :

Discover how insects protect our world every day.

L’événement Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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