Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique
Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique mardi 2 juin 2026.
Saint-Affrique
Exposition les insectes au secours de la planète
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-02
Découvrez comment les insectes protègent notre monde au quotidien.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr
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English :
Discover how insects protect our world every day.
L’événement Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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