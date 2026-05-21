Saint-Affrique

Exposition les insectes au secours de la planète

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-02

Découvrez comment les insectes protègent notre monde au quotidien.

Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

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English :

Discover how insects protect our world every day.

L’événement Exposition les insectes au secours de la planète Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)