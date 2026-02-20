Exposition Les Lions s’exposent Espace culturelle le Grand Saint-Léonard Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition Les Lions s’exposent

Exposition vente d’oeuvres dans les domaines des Arts et des Lettres par le artistes membres des Lions Clubs du centre ouest et leurs amis.

vous trouverez aussi une boutique avec des idées cadeaux notamment sur le thème de Pâques et un salon de thè pour passer avec nous un moment convivial.

Les artistes offrent tout ou partie de leurs ventes et tous nos bénéfices sont au profit de la formation des chiens guides d’aveugles. Un ticket de tombola offert dès 10 euros d’achat. Tirage le soir du 2 Avril. .

Espace culturelle le Grand Saint-Léonard 23 Avenue du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 30 13 14 regartssaintleonard@gmail.com

