Exposition Les moires galerie LM STUDIO Hyères
Exposition Les moires galerie LM STUDIO Hyères mercredi 24 juin 2026.
Hyères
Exposition Les moires
galerie LM STUDIO 5 bis rue Portalet 83400 Hyeres Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-24
Exposition: Les Moires par l’atelier Jérémy & Marie
Vernissage et Atelier le 26 juin de 11 à 13h
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galerie LM STUDIO 5 bis rue Portalet 83400 Hyeres Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 27 79 40 info@lmstudio.org
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English : Les moires Exhibition
Exhibition: “Les Moires” by the Jérémy & Marie Studio
Opening Reception and Workshop on June 26 from 11 a.m. to 1 p.m.
L’événement Exposition Les moires Hyères a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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