Exposition Les moires galerie LM STUDIO Hyères

Hyères

Exposition Les moires

galerie LM STUDIO 5 bis rue Portalet 83400 Hyeres Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-24

Exposition: Les Moires par l’atelier Jérémy & Marie

Vernissage et Atelier le 26 juin de 11 à 13h

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galerie LM STUDIO 5 bis rue Portalet 83400 Hyeres Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 27 79 40 info@lmstudio.org

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English : Les moires Exhibition

Exhibition: “Les Moires” by the Jérémy & Marie Studio

Opening Reception and Workshop on June 26 from 11 a.m. to 1 p.m.

L’événement Exposition Les moires Hyères a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée