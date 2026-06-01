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Exposition Les moires galerie LM STUDIO Hyères

Exposition Les moires galerie LM STUDIO Hyères mercredi 24 juin 2026.

Lieu : galerie LM STUDIO

Adresse : 5 bis rue Portalet 83400 Hyeres

Ville : 83400 Hyères

Département : Var

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Hyères

Exposition Les moires

galerie LM STUDIO 5 bis rue Portalet 83400 Hyeres Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-24

Exposition: Les Moires par l’atelier Jérémy & Marie
Vernissage et Atelier le 26 juin de 11 à 13h
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galerie LM STUDIO 5 bis rue Portalet 83400 Hyeres Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 27 79 40  info@lmstudio.org

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English : Les moires Exhibition

Exhibition: “Les Moires” by the Jérémy & Marie Studio
Opening Reception and Workshop on June 26 from 11 a.m. to 1 p.m.

L’événement Exposition Les moires Hyères a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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