UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gennes-Val-de-Loire

Exposition Les petits ermites errants, Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean, Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean · Gennes-Val-de-Loire

Exposition Les petits ermites errants, Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean, Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean
Adresse
Saint-Jean 49350 Gennes-Val-de-Loire
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire

Exposition Les petits ermites errants 19 et 20 septembre Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans un cadre de verdure, cette chapelle du 11e siècle convertie en ermitage au 15e siècle fut un lieu de pèlerinage important et un point d’attache pour les prédicateurs parcourant le pays. Vous pourrez y découvrir des peintures murales du 15e siècle.
Exposition de l’artiste Paul Tieman Les petits ermites errants, et de l’artiste photographe Laure Beaujouan qui se base sur l’œuvre de Paul Tieman.
Présentation du site avec les bénévoles de l’association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Chapelle de l’Ermitage Saint-Jean Saint-Jean 49350 Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
Dans un cadre de verdure, cette chapelle du 11e siècle convertie en ermitage au 15e siècle fut un lieu de pèlerinage important et un point d’attache pour les prédicateurs parcourant le pays. Vous y …

© Illustration Jean Leblanc – Ministère de la Culture

À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)