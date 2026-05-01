Exposition Les petits européens Salle des fêtes Prémilhat
Exposition Les petits européens Salle des fêtes Prémilhat samedi 30 mai 2026.
Prémilhat
Exposition Les petits européens
Salle des fêtes Rue de l’Eglise Prémilhat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Centre Social de Saint Martinien en partenariat avec EUROPE DIRECT Allier ainsi que les communes de Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien et Teillet-Argenty vous proposent l’exposition Les Petits Européens .
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Salle des fêtes Rue de l’Eglise Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 69
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English :
The Centre Social de Saint Martinien, in partnership with EUROPE DIRECT Allier and the communes of Lignerolles, Prémilhat, Saint Martinien and Teillet-Argenty, present the exhibition Les Petits Européens .
L’événement Exposition Les petits européens Prémilhat a été mis à jour le 2026-05-21 par Montluçon Tourisme