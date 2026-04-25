Châtillon-sur-Loire

Exposition Les protestants de Châtillon-sur-Loire 4 siècles d’histoire

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Du 19 septembre au 10 octobre, découvrez à Châtillon-sur-Loire l’exposition Les protestants de Châtillon-sur-Loire quatre siècles d’histoire. Une plongée passionnante dans l’histoire locale pour mieux comprendre la place du protestantisme dans la commune au fil des siècles.

Du 19 septembre au 10 octobre, l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire accueille l’exposition Les protestants de Châtillon-sur-Loire quatre siècles d’histoire.

Présentée par l’association Castellio, cette exposition retrace la longue histoire du protestantisme à Châtillon à travers cinq grands thèmes. Guerres de Religion, persécutions sous Louis XIV, résistance de la communauté, intégration dans la société locale au XVIIIe siècle puis affirmation publique au XIXe siècle autant d’étapes qui permettent de mieux comprendre cette mémoire religieuse et patrimoniale.

Une exposition passionnante pour découvrir un pan important de l’histoire locale et porter un autre regard sur le passé de Châtillon-sur-Loire. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

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English :

From September 19 to October 10, discover the exhibition The Protestants of Châtillon-sur-Loire: four centuries of history. A fascinating dive into local history to better understand the place of Protestantism in the commune over the centuries.

L’événement Exposition Les protestants de Châtillon-sur-Loire 4 siècles d’histoire Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX