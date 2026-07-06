Exposition | Les P’tits naturalistes Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Informations pratiques

DE QUOI RAVIR LES P’TITS ET GRANDS NATURALISTES !

Avec la collection Éveil Nature , les enfants découvrent et s’initient à la science dès le plus jeune âge !

Dans cette pensée, des éditions du Ricochet ont souhaité aller encore plus loin en proposant une exposition autour de cette collection : L’expo des P’tits naturalistes !

L’exposition associe les illustrations colorées, dynamiques, mais aussi scientifiques de Chloé du Colombier et Chiara Dattola à de courts textes explicatifs.

Du 6 au 30 octobre Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

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Venez donc découvrir la nature autrement

Du mardi 06 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-31T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/



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