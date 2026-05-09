La Turballe

Exposition Les services de secours pendant la guerre La Turballe

13 rue de la Fontaine La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11

Plongez au cœur des gestes qui ont sauvé des vies et découvrez ce déploiement historique à travers trois scènes immersives et des vitrines riches en matériels authentiques, témoins vivants des secours qui ont marqué la guerre.

Sur place, des bénévoles passionnés répondent à toute personne intéressée.

Une immersion accessible pour tous, avec visuels et explications claires. Entrée libre. .

13 rue de la Fontaine La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 98 06 88 lesvoyageursdelhistoire@laposte.net

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English :

L’événement Exposition Les services de secours pendant la guerre La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44