Exposition Les services de secours pendant la guerre La Turballe La Turballe
Exposition Les services de secours pendant la guerre La Turballe La Turballe samedi 9 mai 2026.
La Turballe
Exposition Les services de secours pendant la guerre La Turballe
13 rue de la Fontaine La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:30:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11
Plongez au cœur des gestes qui ont sauvé des vies et découvrez ce déploiement historique à travers trois scènes immersives et des vitrines riches en matériels authentiques, témoins vivants des secours qui ont marqué la guerre.
Sur place, des bénévoles passionnés répondent à toute personne intéressée.
Une immersion accessible pour tous, avec visuels et explications claires. Entrée libre. .
13 rue de la Fontaine La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 98 06 88 lesvoyageursdelhistoire@laposte.net
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L’événement Exposition Les services de secours pendant la guerre La Turballe La Turballe a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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