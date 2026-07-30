Exposition Les temps du chemin Château de Courcelles Montigny-lès-Metz

Informations pratiques

Montigny-lès-Metz

Exposition Les temps du chemin

Château de Courcelles 79 rue de Pont-à-Moussin Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Exposition d’Alexandra Michelet Depuis l’enfance, créer est inhérent à ma vie. une nécessité permanente qui m’a toujours portée au-dedans comme au-devant de moi-même, à la rencontrer d’une multitude d’êtres, de lieux, de matières, d’émotions et de pensées.

Les temps du chemin sont les temps de ces rencontres, de ce qu’elles m’ont fait, de ce que j’en ai fait, et de mon désir de les partager .Tout public

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Château de Courcelles 79 rue de Pont-à-Moussin Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est +33 3 87 55 74 74 culture@montigny-les-metz.fr

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English :

Exhibition by Alexandra Michelet: Ever since childhood, creating has been an integral part of my life—a constant need that has always led me both inward and outward, to encounter it through a multitude of beings, places, materials, emotions, and thoughts.

The moments of the journey are the moments of these encounters, of what they have done to me, of what I have made of them, and of my desire to share them.

L’événement Exposition Les temps du chemin Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-07-30 par AGENCE INSPIRE METZ