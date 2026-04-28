Exposition : Les titres honorifiques du président de la République La Maison Élysée Paris

À travers une sélection exceptionnelle d’une quarantaine d’œuvres, de décorations et d’insignes et de documents d’archives, pour certains hérités de l’Ancien Régime et toujours en usage aujourd’hui, ainsi que des documents d’archives le parcours met en lumière la diversité et la richesse des titres honorifiques attachés à la fonction présidentielle. Ces pièces témoignent à la fois de l’histoire nationale et des liens entretenus avec d’autres États.

Grâce à des prêts prestigieux issus du musée de la Légion d’honneur, du musée du Président Jacques Chirac, de l’Institut François Mitterrand, du domaine national de Chambord et de la bibliothèque de l’Institut de France, l’exposition invite à découvrir des titres emblématiques, tels que celui de Grand maître de la Légion d’honneur, mais aussi des distinctions plus méconnues, comme celui de chanoine d’honneur de certaines cathédrales.

Pensée comme une invitation à explorer la dimension symbolique de la présidence française, cette exposition permet de mieux comprendre l’évolution de ces titres, leur signification et leur rôle dans la vie républicaine

À deux pas du Palais de l’Élysée, la Maison Élysée présente du 28 avril au 27 juin 2026, une exposition inédite consacrée aux titres honorifiques du Président de la

République, en collaboration avec le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie. Cette exposition propose une immersion dans l’origine et la signification des multiples rôles institutionnels du chef de l’État.

Du mardi 28 avril 2026 au samedi 27 juin 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00

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La Maison Élysée 88 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.elysee.fr/maison-elysee/2026/04/23/exposition-les-titres-honorifiques-du-president-de-la-republique https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/61565410984271/ https://www.facebook.com/people/La-Maison-%C3%89lys%C3%A9e/61565410984271/



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