Exposition : les trésors des ateliers du patrimoine en pays Surgérien, Château médiéval de Surgères, Surgères
samedi 19 septembre 2026 · Château médiéval de Surgères · Surgères
Informations pratiques
Exposition : les trésors des ateliers du patrimoine en pays Surgérien 19 et 20 septembre Château médiéval de Surgères Charente-Maritime
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les Ateliers du patrimoine partagent avec vous leurs plus belles découvertes !
À travers des dossiers, des photographies et des recherches approfondies, ils vous dévoileront les secrets de Surgères.
Au programme : les modillons de l’église, les différents sites de fouilles archéologiques et l’histoire de l’entreprise Poyaud.
Château médiéval de Surgères square du Château, 17700 Surgères, France Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546070023 https://www.ville-surgeres.fr/decouvrir/incontournables/patrimoine/chateau-surgeres Le château du XIIe siècle a été plusieurs fois modifié au gré de ses propriétaires, depuis les Maingot jusqu’à nos jours. La mairie occupe aujourd’hui l’édifice.
La Ville de Surgères vous propose un parcours Audio au cœur de son site historique.
Les ateliers du patrimoines vous partages leurs plus belles trouvailles !
©villedesurgeres
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