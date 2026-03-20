Exposition Les Univers Fantastiques Rue Waldeck Rousseau Saint-Raphaël

Exposition Les Univers Fantastiques

Rue Waldeck Rousseau Musée Louis de Funès Saint-Raphaël Var

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-23

Explorez le côté le plus inattendu du cinéma de Louis de Funès son goût pour le fantastique !

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Rue Waldeck Rousseau Musée Louis de Funès Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 25 80 acc.louisdefunes@ville-saintraphael.fr

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English : Fantastic Universes exhibition

Explore the most unexpected side of Louis de Funès’ cinema: his taste for fantasy!

L’événement Exposition Les Univers Fantastiques Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Saint-Raphaël