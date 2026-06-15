Festival International Choral en Provence Palais des Congrès Saint-Raphaël
Festival International Choral en Provence Palais des Congrès Saint-Raphaël samedi 4 juillet 2026.
Saint-Raphaël
Festival International Choral en Provence
Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-04
Nouvelle édition, dans le cadre du concours Choral International en Provence
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Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 89 00 billetterie@ville-saintraphael.fr
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English :
New edition, as part of the Choral International en Provence competition
L’événement Festival International Choral en Provence Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de Saint-Raphaël
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