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Festival International Choral en Provence Palais des Congrès Saint-Raphaël

Festival International Choral en Provence Palais des Congrès Saint-Raphaël samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Palais des Congrès

Adresse : 101 Rue du Commandant le Prieur

Ville : 83700 Saint-Raphaël

Département : Var

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Raphaël

Festival International Choral en Provence

Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-04

Nouvelle édition, dans le cadre du concours Choral International en Provence
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Palais des Congrès 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 89 00  billetterie@ville-saintraphael.fr

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English :

New edition, as part of the Choral International en Provence competition

L’événement Festival International Choral en Provence Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de Saint-Raphaël

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