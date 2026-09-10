Exposition : les visages de France, Salle Anatole France, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Salle Anatole France · Pessac
Informations pratiques
Exposition : les visages de France 19 et 20 septembre Salle Anatole France Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Et si les photographies avaient mille histoires à raconter…
Accompagnés par les habitants, partez à la découverte du quartier de France à travers des images d’hier et d’aujourd’hui.
Au fil des photographies se révèlent les transformations du quartier, les visages qui l’ont façonné et les souvenirs qui continuent de l’habiter.
Proposition du syndicat de quartier de France et environnants.
Salle Anatole France 39, rue Anatole France, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine
Et si les photographies avaient mille histoires à raconter…
© Syndicat de quartier de France et environnants
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