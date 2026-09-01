Exposition L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle Place Régine Deforges Montmorillon
samedi 19 septembre 2026 · Place Régine Deforges · Montmorillon
Informations pratiques
Montmorillon
Exposition L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À la Révolution, l’ancien hôpital situé sur le site de la Maison-Dieu est jugé insalubre. La fonction hospitalière est alors déplacée dans l’ancien couvent des Filles de Saint-François, à proximité de l’église Notre-Dame. Les bâtiments sont dans un premier temps restaurés puis un vaste chantier de reconstruction s’échelonne entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, donnant au site sa configuration actuelle. L’exposition retrace cette période de l’histoire hospitalière du site.
Jeu découverte pour les enfants à partir de 7 ans, à réaliser en autonomie.
Visite libre.
Sans réservation.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Exposition L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle
L’événement Exposition L’histoire hospitalière à Montmorillon du 19e au 20e siècle Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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