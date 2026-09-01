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Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine Place Régine Deforges Montmorillon

samedi 19 septembre 2026 · Place Régine Deforges · Montmorillon

Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine Place Régine Deforges Montmorillon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place Régine Deforges
Adresse
Ancien hôpital
Ville
86500 Montmorillon
Département
Vienne
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine

Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvre l’histoire et l’architecture de l’ancien hôpital de Montmorillon grâce au livret jeu-découverte d’Éléonore l’infirmière.
Jeu-découverte à réaliser en autonomie.
Sans réservation.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe   .

Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53  patrimoine@ccvg86.fr

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English : Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine

L’événement Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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