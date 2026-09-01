Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine Place Régine Deforges Montmorillon
samedi 19 septembre 2026 · Place Régine Deforges · Montmorillon
Informations pratiques
Montmorillon
Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvre l’histoire et l’architecture de l’ancien hôpital de Montmorillon grâce au livret jeu-découverte d’Éléonore l’infirmière.
Jeu-découverte à réaliser en autonomie.
Sans réservation.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Place Régine Deforges Ancien hôpital Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine
L’événement Jeu-découverte Dans les pas d’Éléonore, l’infirmière (enfants +7ans), Journées européennes du patrimoine Montmorillon a été mis à jour le 2026-08-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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