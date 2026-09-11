Exposition « L’intelligence de la Main », Musée de la Lunette, Hauts de Bienne

Informations pratiques

Exposition « L’intelligence de la Main » 19 et 20 septembre Musée de la Lunette Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Avoir des mains en or », telle est l’expression communément utilisée pour désigner l’expertise et la dextérité dans une activité manuelle. Mais n’est-ce pas surtout faire preuve d’intelligence manuelle tant la créativité, l’ingéniosité et la technicité incarnent les métiers manuels d’aujourd’hui ?

Si la France est internationalement reconnue pour ses savoirfaire, et particulièrement ceux d’exception, les métiers liés à ces savoir-faire restent paradoxalement encore méconnus voire dévalorisés au niveau national. Artisans d’art, artisans et ouvriers en menuiserie, plomberie, maçonnerie, bijouterie, poterie et bien d’autres domaines d’activité : les métiers manuels sont pourtant variés mais unis par des valeurs communes : savoir-faire, technicité, qualité et passion.

Face à une société standardisée, hyperconnectée et consumériste, ces métiers connaissent un regain d’intérêt auprès de générations de plus en plus en quête d’authenticité, de sens, de durabilité, de « fait main » et d’épanouissement personnel. Loin d’être figés dans le passé, les métiers manuels se réinventent constamment et répondent aux multiples défis d’aujourd’hui et de demain. Mais face à des préjugés encore tenaces, des enjeux éducatifs, économiques, écologiques et socio-culturels demeurent. Cette exposition souhaite déconstruire certaines idées qui ne coïncident plus avec la réalité afin de changer le regard sur ces métiers d’avenir.

Musée de la Lunette Place Jean Jaurès, 39400 Hauts de Bienne, France Hauts de Bienne 39400 Morez Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384333930 https://www.musee-lunette.fr Situé à Morez, capitale de la lunetterie française, le Musée de la lunette retrace l’histoire de la lunette à monture métallique, commencée en 1796 grâce à l’habileté d’un maître-cloutier. Découvrez comment les haut-jurassiens ont développé à la faveur de leur ingéniosité et de leur savoir-faire une véritable filière industrielle, encore aujourd’hui reconnue pour sa qualité et sa créativité.

Le Musée de la lunette conserve, en dépôt, la collection EssilorLuxottica – Pierre Marly, constituée de plus de 2500 pièces rares et prestigieuses. Rassemblée par Pierre Marly, surnommé “le couturier des lunettes”, celle-ci retrace l’histoire mondiale de la lunette dans un voyage qui débute au XIIIe siècle et nous fait traverser l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. Le ticket d’entrée autorise un stationnement illimité sur le parking devant le musée (zone bleue).

« Avoir des mains en or », telle est l’expression communément utilisée pour désigner l’expertise et la dextérité dans une activité manuelle. Mais n’est-ce pas surtout faire preuve d’intelligence tant…

© Aurélien Billois, Musée de la Lunette