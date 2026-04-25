Exposition « l’odyssée du cerveau », Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle, Châteaudun
Exposition « l’odyssée du cerveau », Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle, Châteaudun samedi 23 mai 2026.
Exposition « l’odyssée du cerveau » Samedi 23 mai, 19h30 Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Présentation Générale de l’exposition sur le cerveau :
L’exposition met en lumière le cerveau humain, et invite le public à explorer les extraordinaires facultés de cet organe fascinant – percevoir, apprendre, ressentir, se souvenir – mais aussi à découvrir l’univers intime des neurones, véritables moteurs de notre activité cérébrale.
Objectifs de l’exposition
Eveiller la curiosité sur le fonctionnement et les mystères du cerveau humain.
Sensibiliser aux avancées des neurosciences et leur impact sur la vie quotidienne.
Faire découvrir la plasticité cérébrale, la diversité des fonctions cérébrales et les mécanismes de perception.
Cette exposition s’adresse à tous, du grand public aux familles, aux scolaires et aux curieux de tous âges, en leur offrant une expérience unique pour appréhender ce qui fait l’humain.
Musée des beaux-arts et d’histoire naturelle 3 Rue Toufaire, 28200 Châteaudun, France Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237455536 https://www.ville-chateaudun.fr/transitions/beaux-arts-et-dhistoire-naturelle Collection Amélineau (Égypte période thinite), momies et sarcophages d’époque ptolémaïque et romaine.
Collection de 2500 oiseaux exotiques du monde entier naturalisés au XIXe siècle. Ils sont présentés en partie sous globe.
Collection de porcelaines chinoises du XVIIIe (famille rose, famille verte et Compagnie des Indes).
Collection Whal-Offroy d’objets d’Inde, Perse, Thaïlande et Japon. 130kms de Paris 45kms de Chartres 48kms d’Orléans
Présentation Générale de l’exposition sur le cerveau :
©ville de Châteaudun
À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)
- La Fête de la Bière Châteaudun 25 avril 2026
- LE CASSE DE L’ANNEE ESPACE ANDRE MALRAUX Chateaudun 26 avril 2026
- Escape game L’Enquête du Fer Disparu Châteaudun 26 avril 2026
- Cars & Coffee Châteaudun 26 avril 2026
- Spectacle Le Casse de l’Année Châteaudun 26 avril 2026