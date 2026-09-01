Informations pratiques

Drusenheim

Exposition Louis Danicher

2 rue du stade Drusenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-07 14:00:00

fin : 2027-03-06 14:00:00

Date(s) :

2027-01-07

Si Louis Danicher, peintre, est en général présenté comme celui qui rend hommage à la nature (ce qui est vrai) il faut d’emblée corriger qu’il ne s’agit pas d’une nature esthétisée, de celle que beaucoup d’artistes vénèrent comme on caresse un fantasme. Ici c’est un regard autre qui est porté sur la nature, de celui qui considère les herbes folles, les bords des chemins, les talus, voire les terrains vagues. Louis Danicher exprime essentiellement ce qu’on doit appeler un climat de la nature. C’est tantôt tendre puis tempétueux, c’est tantôt délicat puis rude.

Et puis il ne quitte jamais la peinture, celle qui a fait l’histoire des peintres. Il les convoque en utilisant leurs signes, leurs techniques (des traces, des touches, des giclures, des traînées d’un pigment chargé émotionnellement). C’est peut-être davantage un hommage à la peinture et pour le dire ironiquement à la manière d’Oscar Wilde la nature imite l’art . Ici se propose à notre regard une nature comme nous ne l’avons jamais regardée.

Cette exposition consacre un peintre qui compte dans la région rhénane tant par son talent d’artiste que par tous ses engagements depuis plus de trente années pour montrer la richesse plastique dans notre région. Il fut membre fondateur du Groupe des 12, au Grapa et de l’association Regards sur l’art contemporain en Alsace. .

2 rue du stade Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 77 40 info@poleculturel-drusenheim.fr

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L’événement Exposition Louis Danicher Drusenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Rhénan