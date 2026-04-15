Exposition : Louisa Babari, AFRICA (15 mai 2026 – 3 janvier 2027), MAC – Musée d’art contemporain, Marseille

Exposition : Louisa Babari, AFRICA (15 mai 2026 – 3 janvier 2027) Samedi 23 mai, 20h00 MAC – Musée d’art contemporain Bouches-du-Rhône

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

20h : Visite commentée dans les collections et l’exposition AFRICA sur le thème de la Méditerranée. Position géographique, idée d’identité, art de vivre, attitude, fatalité ? L’équipe de médiation vous propose de réfléchir à ces questions à partir d’une sélection de peintures, films, sculptures… résonnant avec ce thème.

MAC – Musée d’art contemporain 69 Avenue d’ haifa, 13008 Marseille, France Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413948349 https://musees.marseille.fr/musee-dart-contemporain-mac Le socle historique réunit des ensembles importants et représentatifs de l’art de la seconde moitié du XXe siècle. Riche d’environ un millier d’œuvres, la collection rassemble des peintures, sculptures, photographies, vidéos et installations, avec des ensembles importants tels que : Le Nouveau Réalisme ; La Figuration Narrative ; Le Support-surface ; La Scène américaine ; Espace Fluxus ; Espace autour du corps ; Espace Arte Povera ; Artistes français majeurs ; Jeunes artistes. Elle se développe chaque année par des dépôts et des acquisitions réalisées à la suite d’expositions temporaires. Métro rond-point et Bus 23-45. Parking à côté du musée. Vélos électriques en libre-service. Accès handicapés

20h : Visite commentée dans les collections et l’exposition AFRICA sur le thème de la Méditerranée. Position géographique, idée d’identité, art de vivre, attitude, fatalité ? L’équipe de médiation de…

©Louisa Babari 2025