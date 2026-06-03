Exposition M-A Boudau & H Driguet D124 Cancon

Cancon

Exposition M-A Boudau & H Driguet

D124 Chapelle de la maison des associations Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres de M-A Boudau (peintures et dessins) et H. Driguet (gravures).

A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres de M-A Boudau (peintures et dessins) et H. Driguet (gravures). .

D124 Chapelle de la maison des associations Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57

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English : Exposition M-A Boudau & H Driguet

For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the works of M-A Boudau (paintings and drawings) and H. Driguet (engravings).

L’événement Exposition M-A Boudau & H Driguet Cancon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides