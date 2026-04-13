Le BarouFestival 3ème édition Lac de Cancon Cancon

Cancon

Le BarouFestival 3ème édition

Lac de Cancon 33 route du lac Cancon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Baroufestival 2026 3ème édition.

Le Barouf c’est un évènement festif et musical pour tous les âges dans un cadre qui sent bon les vacances ! Une explosion de musiques festives, de rythmes envoûtants venus des 4 coins du monde.

Le Barouf c’est un évènement festif et musical pour tous les âges dans un cadre qui sent bon les vacances ! Une explosion de musiques festives, de rythmes envoûtants venus des 4 coins du monde

Vendredi 10/7 cette première soirée vous fera voyager autour de sonorités latines et envoutantes.

> Bacano Banda Rock Latino, Cumbia et Salsa

> Santa Machete Afro-soul, cumbia-libre, dance floor, punk bollywood, rap série-Z

> DJ Don Pablito DJ Set latino

Samedi 11/7 3 formations déjantées et survoltées embraseront la scène autour de sonorités rock.

> Nuky Nuke Dj set hybride

> The Wackies Sex, Toys & Rock’n’Roll

> Johnny Montreuil Rock endiablé et engagé

> Molotov Brothers Explosiv Scratch’N’Cuivres Dj Set

Ouverture du site à partir de 18h avec animations et DJ set tout le long de la soirée.

Restauration et buvette sur place.

Espace enfants avec structure gonflable et jeux. .

Lac de Cancon 33 route du lac Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 58 00 baroufestival@lilo.org

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English : Le BarouFestival 3ème édition

Baroufestival 2026: 3rd edition.

Barouf is a festive, musical event for all ages, in a setting that smells of vacations! An explosion of festive music and bewitching rhythms from the 4 corners of the world.

L’événement Le BarouFestival 3ème édition Cancon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Coeur de Bastides