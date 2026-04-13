Le BarouFestival 3ème édition Lac de Cancon Cancon
Le BarouFestival 3ème édition Lac de Cancon Cancon vendredi 10 juillet 2026.
Cancon
Le BarouFestival 3ème édition
Lac de Cancon 33 route du lac Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Baroufestival 2026 3ème édition.
Le Barouf c’est un évènement festif et musical pour tous les âges dans un cadre qui sent bon les vacances ! Une explosion de musiques festives, de rythmes envoûtants venus des 4 coins du monde.
Le Barouf c’est un évènement festif et musical pour tous les âges dans un cadre qui sent bon les vacances ! Une explosion de musiques festives, de rythmes envoûtants venus des 4 coins du monde
Vendredi 10/7 cette première soirée vous fera voyager autour de sonorités latines et envoutantes.
> Bacano Banda Rock Latino, Cumbia et Salsa
> Santa Machete Afro-soul, cumbia-libre, dance floor, punk bollywood, rap série-Z
> DJ Don Pablito DJ Set latino
Samedi 11/7 3 formations déjantées et survoltées embraseront la scène autour de sonorités rock.
> Nuky Nuke Dj set hybride
> The Wackies Sex, Toys & Rock’n’Roll
> Johnny Montreuil Rock endiablé et engagé
> Molotov Brothers Explosiv Scratch’N’Cuivres Dj Set
Ouverture du site à partir de 18h avec animations et DJ set tout le long de la soirée.
Restauration et buvette sur place.
Espace enfants avec structure gonflable et jeux. .
Lac de Cancon 33 route du lac Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 21 58 00 baroufestival@lilo.org
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English : Le BarouFestival 3ème édition
Baroufestival 2026: 3rd edition.
Barouf is a festive, musical event for all ages, in a setting that smells of vacations! An explosion of festive music and bewitching rhythms from the 4 corners of the world.
L’événement Le BarouFestival 3ème édition Cancon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Coeur de Bastides
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