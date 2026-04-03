Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées famille Chapelle des Ursulines Quimperlé
Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées famille Chapelle des Ursulines Quimperlé dimanche 14 juin 2026.
Quimperlé
Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées famille
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Cette année, la Chapelle des Ursulines accueille Maël Nozahic, artiste peintre, graveuse, céramiste et sculptrice fouesnantaise.
Ses œuvres questionnent notre rapport à la nature, l’intimité de nos rêves et la force des messages que se transmettent des générations d’hommes et de femmes à travers les mythes. Son univers s’inspire du surréalisme, les couleurs et les irisations chatoient, la nature foisonnante invite des personnages hybrides, des figures mythologiques et divinatoires, qui révèlent la puissance de la création féminine.
tous les dimanches à 15h à partir du 24 mai
Un moment privilégié pour découvrir l’exposition en famille à partir de 5 ans
En mai et juin, la chapelle est ouverte du mardi au dimanche de 13h30 à 18h. .
Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées famille
L’événement Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées famille Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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