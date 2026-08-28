Exposition Magie de l’Instant La Galerie Bozouls

Informations pratiques

Bozouls

Exposition Magie de l’Instant

La Galerie 8 allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-05

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-05

Photographies du Collectif Aveyron Photos.

Le Collectif Aveyron Photos réunit des passionnés animés par le goût de l’image C. André, J. Boulet, R. Brossy, JC Cinq, F. Schutt. Chacun développe un regard singulier influencé par la nature, l’urbain ou les scènes du quotidien.

Une lecture plurielle du monde, à travers des cadrages, des lumières et des instants saisis avec justesse. Chaque photographie devient un point de vue à part entière. Les membres du collectif assurent les permanences, heureux d’échanger avec les visiteurs sur leur démarche. .

La Galerie 8 allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52

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English :

Photographs by the Aveyron Photos Collective.

L’événement Exposition Magie de l’Instant Bozouls a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)