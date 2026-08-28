Exposition Monde perçu / Monde révélé La Galerie Bozouls

Informations pratiques

Bozouls

Exposition Monde perçu / Monde révélé

La Galerie 8 allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-30

Date(s) :

2026-12-04

Peintre et carnettiste, Alain Marc explore la frontière entre ce que nous voyons et ce qui se cache derrière les apparences.

À travers peintures, œuvres hybrides et dispositifs de réalité augmentée, il propose une double lecture de ses créations une contemplation libre et, pour qui le souhaite, une révélation numérique complémentaire.

Monde perçu, monde révélé invite le regard à devenir une expérience. .

La Galerie 8 allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 48 51 52

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English :

A painter and sketchbook artist, Alain Marc explores the boundary between what we see and what lies beneath the surface.

L’événement Exposition Monde perçu / Monde révélé Bozouls a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)