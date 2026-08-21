La clef de l’armoire a disparu, devenez bibliodétective !, Médiathèque de Bozouls, Bozouls

Informations pratiques

La clef de l’armoire a disparu, devenez bibliodétective ! 2 et 3 octobre Médiathèque de Bozouls Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Un nouveau jeu de piste : La clef de l’armoire a disparu, devenez bibliodétective !

À l’occasion de la manifestation nationale Biblis en folie, la médiathèque de Bozouls vous invite à vivre une aventure originale les vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026.

« La clef de l’armoire a disparu ! » Panique à la médiathèque : l’armoire qui renferme les indispensables kits de survie des bibliothécaires est verrouillée… et la clef est introuvable ! Sans elle, impossible de participer aux ateliers « Aujourd’hui, je suis bibliothécaire ».

Les bibliothécaires ont besoin de votre aide ! Devenez bibliodétective et partez à la recherche de la fameuse clef lors d’un jeu de piste dans le Parc Layrac autour de la médiathèque André Baudon. Une enquête ludique, pleine d’énigmes et de surprises, qui vous fera découvrir les nombreuses facettes, souvent méconnues, du métier de bibliothécaire.

Si vous retrouvez la clef, vous pourrez accéder à des ateliers interactifs, amusants et décalés pour vous glisser dans la peau d’un bibliothécaire et découvrir les coulisses de ce métier passionnant.

Animations gratuites, ouvertes à tous et sans inscription. Venez en famille ou entre amis partager un moment convivial, découvrir l’univers des bibliothèques avec humour et créativité, et peut-être percer le mystère de la clef disparue !

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe de la médiathèque au 05-65-48-51-52

Médiathèque de Bozouls 6 rue Marc André Fabre 12340 Bozouls Bozouls 12340 Aveyron Occitanie 05-65-48-51-52 https://www.bozouls.fr/fr/vivre-bozouls/culture-loisirs/mediatheque-andre-baudon https://www.facebook.com/mediathequebozouls/ La Médiathèque vous accueille toute l’année, du mardi au samedi, dans un cadre agréable. Pour feuilleter un livre, choisir un film et de la musique, pour lire la presse, passer un moment, trouver une information, travailler dans un endroit calme, rencontrer du monde.

La médiathèque André Baudon c’est plus de 10 000 documents : livres, revues, CD, DVD et ressources numériques. L’accès à la médiathèque et la consultation sur place sont libres et ouverts à tous. Entrée libre. La Médiathèque se situe dans le Parc Layrac. Présence d’un parking, de mobilier urbain pour les vélos.

Biblis en folie 2026

©maguy