Exposition Mairie de Vergt Mairie de Vergt Vergt

Vergt

Exposition Mairie de Vergt

Mairie de Vergt 3 Place Charles Mangold Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Exposition à la Mairie de VERGT

Peintres et photographes

Amateurs professionnels et participation des écoles de Vergt et des cantons avoisinants

Du 16/05/2026 de 11h à 18h au 17/05/2026 de 9h à 18h jour de la fête de la fraise et des fleurs

Renseignements 06.14.32.31.33 ou 06.24.23.19.61

Exposition à la Mairie de VERGT

Vendredi 15 mai 2026

– Vernissage à 18h30

Lieu Salle Biaussat et Hall de la Mairie

Peintres et photographes

Amateurs professionnels et participation des écoles de Vergt et des cantons avoisinants

Du samedi 16 mai 2026 de 11h à 18h au dimanche 17 mai 2026 de 9h à 18h jour de la fête de la fraise et des fleurs

Renseignements 06.14.32.31.33 ou 06.24.23.19.61 .

Mairie de Vergt 3 Place Charles Mangold Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 32 31 33

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English : Exposition Mairie de Vergt

Exhibition at VERGT Town Hall

Painters and photographers

Professional amateurs and participation from schools in Vergt and neighboring cantons

From 16/05/2026 from 11am to 6pm to 17/05/2026 from 9am to 6pm strawberry and flower festival day

Information: 06.14.32.31.33 or 06.24.23.19.61

L’événement Exposition Mairie de Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux