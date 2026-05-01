Exposition Mairie de Vergt Mairie de Vergt Vergt
Exposition Mairie de Vergt Mairie de Vergt Vergt samedi 16 mai 2026.
Vergt
Exposition Mairie de Vergt
Mairie de Vergt 3 Place Charles Mangold Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 11:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Exposition à la Mairie de VERGT
Peintres et photographes
Amateurs professionnels et participation des écoles de Vergt et des cantons avoisinants
Du 16/05/2026 de 11h à 18h au 17/05/2026 de 9h à 18h jour de la fête de la fraise et des fleurs
Renseignements 06.14.32.31.33 ou 06.24.23.19.61
Exposition à la Mairie de VERGT
Vendredi 15 mai 2026
– Vernissage à 18h30
Lieu Salle Biaussat et Hall de la Mairie
Peintres et photographes
Amateurs professionnels et participation des écoles de Vergt et des cantons avoisinants
Du samedi 16 mai 2026 de 11h à 18h au dimanche 17 mai 2026 de 9h à 18h jour de la fête de la fraise et des fleurs
Renseignements 06.14.32.31.33 ou 06.24.23.19.61 .
Mairie de Vergt 3 Place Charles Mangold Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 32 31 33
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English : Exposition Mairie de Vergt
Exhibition at VERGT Town Hall
Painters and photographers
Professional amateurs and participation from schools in Vergt and neighboring cantons
From 16/05/2026 from 11am to 6pm to 17/05/2026 from 9am to 6pm strawberry and flower festival day
Information: 06.14.32.31.33 or 06.24.23.19.61
L’événement Exposition Mairie de Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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