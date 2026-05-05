Multimodalité à Food for grove, Fête de la Fraise à Vergt, Vergt

Multimodalité à Food for grove Samedi 16 mai, 15h00 Fête de la Fraise à Vergt Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T15:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Rejoignez Des Jantes et des Gens, pour notre animation ludique Multimodale (le jeu) le samedi 16 mai 2026 à Food for Grove à la Guingette de Marsac ! Dans une ambiance festive , nous vous proposons un jeu interactif pour explorer des mobilités durables et inclusives, combinant vélo, marche, bus et covoiturage vers ce rendez-vous solidaire à destination de la banque alimentaire (contre une denrée non périssable pour la banque alimentaire, un coupon pour la guingette)

Le concept du jeu « Multimodal » :

Un parcours ludique en équipe ou individuel où vous composez votre trajet idéal pour vous déplacer :

Découvrez la multimodalité durable et inclusive : Évitez les pièges , calculez temps/distances, évaluez l’empreinte carbone …

Animations fun : Une tente immersive sur la mobilité et un jeu de carte pour comprendre la multimodalité de façon ludique et éducative.

Familles et adultes bienvenue : adultes (stratégie multimodale), familles (jeu de carte coopératif). Durée : 20 min par partie.

À la fin, repartez avec des astuces de mobilité, bons plans transport en dordogne pour futures fêtes locales, et invitation à nos ateliers réparation au Gour de l’Arche ou Silot.

Pratique : 16 mai 2026, stand Des Jantes et des Gens à la guigette de Marsac (15h – 18h ). Gratuit, sans inscription.

Contact : contact@desjantesetdesgens.fr. Infos sur Facebook/Instagram !

Fête de la Fraise à Vergt 24380 Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@desjantesetdesgens.fr »}]

Jeu de société coopératif qui simule un parcours de mobilité durable où les joueurs combinent intelligemment différents modes de transport

mai à vélo