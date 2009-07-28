Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt
Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt dimanche 17 mai 2026.
Vergt
Vide-Grenier Fête de la Fraise
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le dimanche 17 mai à Vergt
Vide-Grenier à l’occasion de la fête de la Fraise
Livres, jouets, vaisselle, déco…
2.5€ le mètre
Réservations
vergtmissots@gmail.com
06.27.28.07.09
Le dimanche 17 mai à Vergt
Vide-Grenier à l’occasion de la fête de la Fraise
Livres, jouets, vaisselle, déco…
2.5€ le mètre
Réservations
vergtmissots@gmail.com
06.27.28.07.09 .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 28 07 09 vergtmissots@gmail.com
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English : Vide-Grenier Fête de la Fraise
Sunday May 17 in Vergt
Garage Sale for the Strawberry Festival
Books, toys, crockery, decorations…
2.5? per meter
Reservations
vergtmissots@gmail.com
06.27.28.07.09
L’événement Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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