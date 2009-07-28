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Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt

Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt

Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt dimanche 17 mai 2026.

Ville : 24380 Vergt

Département : Dordogne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Vergt

Vide-Grenier Fête de la Fraise

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Le dimanche 17 mai à Vergt
Vide-Grenier à l’occasion de la fête de la Fraise
Livres, jouets, vaisselle, déco…

2.5€ le mètre

Réservations
vergtmissots@gmail.com
06.27.28.07.09
Le dimanche 17 mai à Vergt
Vide-Grenier à l’occasion de la fête de la Fraise
Livres, jouets, vaisselle, déco…

2.5€ le mètre

Réservations
vergtmissots@gmail.com
06.27.28.07.09   .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 28 07 09  vergtmissots@gmail.com

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English : Vide-Grenier Fête de la Fraise

Sunday May 17 in Vergt
Garage Sale for the Strawberry Festival
Books, toys, crockery, decorations…

2.5? per meter

Reservations
vergtmissots@gmail.com
06.27.28.07.09

L’événement Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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