Vergt

Vide-Grenier Fête de la Fraise

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le dimanche 17 mai à Vergt

Vide-Grenier à l’occasion de la fête de la Fraise

Livres, jouets, vaisselle, déco…

2.5€ le mètre

Réservations

vergtmissots@gmail.com

06.27.28.07.09

Le dimanche 17 mai à Vergt

Vide-Grenier à l’occasion de la fête de la Fraise

Livres, jouets, vaisselle, déco…

2.5€ le mètre

Réservations

vergtmissots@gmail.com

06.27.28.07.09 .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 28 07 09 vergtmissots@gmail.com

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English : Vide-Grenier Fête de la Fraise

Sunday May 17 in Vergt

Garage Sale for the Strawberry Festival

Books, toys, crockery, decorations…

2.5? per meter

Reservations

vergtmissots@gmail.com

06.27.28.07.09

L’événement Vide-Grenier Fête de la Fraise Vergt a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux