Fête de la Fraise et des fleurs Vergt

Fête de la Fraise et des fleurs Vergt 2026-05-17

Fête de la Fraise et des fleurs Vergt dimanche 17 mai 2026.

Fête de la Fraise et des fleurs

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Fête de la fraise
Gastronomie Artisanat
Stands de Fraises Vide grenier
Food truck
Animations toute la journée
Fête de la fraise
Gastronomie Artisanat
Stands de Fraises Vide grenier
Food truck
Repas de la fraise réservations au 05.53.03.45.10
Animations toute la journée   .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10  vergtmissots@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Fraise et des fleurs

Strawberry Festival
Gastronomy Crafts
Strawberry stalls Flea market
Food truck
All-day entertainment

L’événement Fête de la Fraise et des fleurs Vergt a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

Prochains événements à Vergt