Fête de la Fraise et des fleurs

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Fête de la fraise

Gastronomie Artisanat

Stands de Fraises Vide grenier

Food truck

Animations toute la journée

Fête de la fraise

Gastronomie Artisanat

Stands de Fraises Vide grenier

Food truck

Repas de la fraise réservations au 05.53.03.45.10

Animations toute la journée .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10 vergtmissots@gmail.com

English : Fête de la Fraise et des fleurs

Strawberry Festival

Gastronomy Crafts

Strawberry stalls Flea market

Food truck

All-day entertainment

