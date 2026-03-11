Fête de la Fraise et des fleurs Vergt
Fête de la Fraise et des fleurs Vergt dimanche 17 mai 2026.
Fête de la Fraise et des fleurs
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Fête de la fraise
Gastronomie Artisanat
Stands de Fraises Vide grenier
Food truck
Animations toute la journée
Fête de la fraise
Gastronomie Artisanat
Stands de Fraises Vide grenier
Food truck
Repas de la fraise réservations au 05.53.03.45.10
Animations toute la journée .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10 vergtmissots@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Fraise et des fleurs
Strawberry Festival
Gastronomy Crafts
Strawberry stalls Flea market
Food truck
All-day entertainment
L’événement Fête de la Fraise et des fleurs Vergt a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux