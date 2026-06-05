Exposition MARCIAC Marciac

Marciac

Exposition

MARCIAC 38 Rue des Lilas Marciac Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-08

À travers cette exposition collective, quatre artistes unissent leurs univers et leurs sensibilités pour proposer un dialogue visuel riche et contrasté autour de la peinture, de l’estampe et de la photographie.

Entre abstraction, scènes urbaines, énergie du spectacle vivant et dessins contemporains, Vision Croisées invite le public à découvrir des regards singuliers qui se répondent et se complètent. Chaque œuvre révèle une approche artistique personnelle, mêlant émotions, matières, mouvements et jeux de lumière.

Cette rencontre artistique met en avant la diversité des expressions plastiques et offre un parcours immersif où se croisent imagination, mémoire et perception du monde contemporain.

Le vernissage aura lieu le Samedi 13 juin de 17h à 20h et permettra aux visiteurs d’échanger avec les artistes et de découvrir leurs démarches créatives.

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MARCIAC 38 Rue des Lilas Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 41 56 98 27 mairie@marciac.fr

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English :

In this group show, four artists combine their universes and sensibilities to offer a rich and contrasting visual dialogue based on painting, printmaking and photography.

Between abstraction, urban scenes, the energy of live performance and contemporary drawings, Vision Croisées invites the public to discover singular perspectives that respond to and complement each other. Each work reveals a personal artistic approach, blending emotions, materials, movement and the play of light.

This artistic encounter highlights the diversity of plastic expressions and offers an immersive journey where imagination, memory and perception of the contemporary world meet.

The vernissage will take place on Saturday June 13, from 5pm to 8pm, and will give visitors an opportunity to talk with the artists and discover their creative approaches.

L’événement Exposition Marciac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65