Charlélie Couture à L’Astrada MARCIAC Marciac

Charlélie Couture à L’Astrada

MARCIAC L’Astrada 53 chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

2026-06-06

CHARLÉLIE COUTURE

CharlÉlie en contreband

Contre Toi. Dans son 26e album, le poète rockeur grimpe dans les montagnes russes de l’aventure amoureuse pour interroger les élans solitaires et les sauts à deux. Rolling Stone

En raconteur d’histoire CharlÉlie Couture, inlassable curieux du monde qui l’entoure, se fait plus tendre avec Contre Toi, ce 26ème album où l’amour se conjugue avant, pendant et après. Il part de l’intime pour le rendre universel.

Contre Toi n’aurait pas dû voir le jour mais une chanson écrite par sa fille Yamée en a décidé autrement et a bouleversé l’imaginaire de l’artiste. Signe du destin il s’agit de l’Absence qui figure au milieu du disque. CharlÉlie Couture n’a de cesse que de faire exister sa vie qu’il embrasse à bras le corps sur scène où retentira l’iconique Comme un avion sans aile jusqu’au mot INFINI qui conclut cet album à la fois intense et pudique. À son image.

Avec son guitariste complice Karim Attoumane, ils ont façonné Contre Toi, album plutôt acoustique, sous la baguette du réalisateur Dominique Blanc-Francard. Un nouvel album pour illustrer une nouvelle facette du multiste chanteur-compositeur.

Il aime être où on ne l’attend pas. En 2020, de retour d’Amérique où il s’était installé, CharlElie Couture sortait Trésors cachés et perles rares. Aujourd’hui, il propose le poignant et addictif Contre toi. Onze poèmes rock, teintés de blues. Le chanteur y interroge les âges de la vie à travers l’amour. Un grand disque […] RFI

Charlélie Couture chant lead, piano, guitare

Karim Attoumane guitare, samples

Barbara Felettig basse

Martin Mayer batterie .

English :

CHARLÉLIE COUTURE

CharlÉlie en contreband

Contre Toi. On his 26th album, the poet-rocker climbs the rollercoaster of lovemaking to explore solitary impulses and leaps for two. Rolling Stone

As a storyteller, CharlÉlie Couture, tirelessly curious about the world around him, becomes more tender with Contre Toi, his 26th album in which love is conjugated before, during and after. He takes the intimate and makes it universal.

Contre Toi should never have seen the light of day, but a song written by his daughter Yamée decided otherwise and turned the artist’s imagination upside down. A sign of destiny, it is L’Absence , which appears in the middle of the album. CharlÉlie Couture never ceases to bring his life to life, embracing it wholeheartedly on stage with the iconic Comme un avion sans aile , right up to the word INFINI , which concludes this intense yet modest album. Just like him.

With his guitarist accomplice Karim Attoumane, they created Contre Toi, a rather acoustic album, under the guidance of producer Dominique Blanc-Francard. A new album to illustrate a new facet of the multiste singer-songwriter.

He likes to be where you least expect him. In 2020, on his return from America, where he had settled, CharlElie Couture released Trésors cachés et perles rares. Today, he offers the poignant and addictive Contre toi. Eleven rock poems, tinged with blues. The singer explores the ages of life through love. A great record […] RFI

