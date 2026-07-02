Exposition Masterpieces of photography – Galerie Gilles Peyroulet & Cie, Galerie Gilles Peyroulet & Cie, Paris
jeudi 5 novembre 2026 · Galerie Gilles Peyroulet & Cie · Paris
Informations pratiques
Exposition Masterpieces of photography – Galerie Gilles Peyroulet & Cie 5 novembre 2026 – 23 janvier 2027 Galerie Gilles Peyroulet & Cie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T14:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00
Fin : 2027-01-23T14:00:00+01:00 – 2027-01-23T19:00:00+01:00
Un ensemble de tirages d’époque exceptionnels retraçant l’histoire de la photographie.
Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.
Galerie Gilles Peyroulet & Cie 80 rue Quincampoix, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France +33 1 42 78 85 11 http://www.galeriepeyroulet.com/ https://www.instagram.com/galeriepeyroulet/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Depuis 1987, la galerie s’attache à présenter des artistes ancrés dans la modernité. Son champ d’exploration couvre les arts visuels, la photographie et le design. Metro lignes 4 et 1
Un ensemble de tirages d’époque exceptionnels retraçant l’histoire de la photographie.
© Vue Partielle de la galerie. Exposition Gérard Deschamps, 2015.
À voir aussi à Paris (Paris)
- Dave Bristow Quintet ‘Sides’ JASS CLUB PARIS Paris 2 juillet 2026
- Adrien Chicot trio, Standards et compositions au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 2 juillet 2026
- Paris – Roma : une semaine pour écrire à vos connaissances à Rome Paris La Boutique Paris 2 juillet 2026
- ERIC JOHNSON LA MACHINE DU MOULIN ROUGE Paris 2 juillet 2026
- Coupe du monde de football unifié 2026 Stade Sébastien Charléty PARIS 2 juillet 2026