Exposition Masterpieces of photography – Galerie Gilles Peyroulet & Cie, Galerie Gilles Peyroulet & Cie, Paris

Informations pratiques

Exposition Masterpieces of photography – Galerie Gilles Peyroulet & Cie 5 novembre 2026 – 23 janvier 2027 Galerie Gilles Peyroulet & Cie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T14:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-23T14:00:00+01:00 – 2027-01-23T19:00:00+01:00

Un ensemble de tirages d’époque exceptionnels retraçant l’histoire de la photographie.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Gilles Peyroulet & Cie 80 rue Quincampoix, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France +33 1 42 78 85 11 http://www.galeriepeyroulet.com/ https://www.instagram.com/galeriepeyroulet/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Depuis 1987, la galerie s’attache à présenter des artistes ancrés dans la modernité. Son champ d’exploration couvre les arts visuels, la photographie et le design. Metro lignes 4 et 1

Un ensemble de tirages d’époque exceptionnels retraçant l’histoire de la photographie.

© Vue Partielle de la galerie. Exposition Gérard Deschamps, 2015.