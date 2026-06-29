Exposition Maurice Vignier, Maison de la Fontaine, Montluçon

Informations pratiques

Exposition Maurice Vignier 19 et 20 septembre Maison de la Fontaine Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition d’oeuvres du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1920-1928).

Plusieurs oeuvres de ce peintre montluçonnais sont exposées au sein de l’hôtel Alexandre de Beausson, au coeur du Vieux Montluçon. Ce jeune artiste a commencé à peindre très jeune et sera chargé en particulier de l’embellissement de l’église par le curé de la paroisse Saint-Pierre. Par la suite, ayant du renoncer à la prêtrise pour de graves problèmes de santé, il se consacrera à la peinture, et exposera notamment en 1927 et 1928 au Salon des Indépendants à Paris.

Maison de la Fontaine 8 rue de la Fontaine, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com/ Exposition des tableaux de Vignier, peintre montluçonnais du début du XXe siècle dans une demeure remarquable.

Exposition d’oeuvres du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1920-1928).

©Catherine FENIET