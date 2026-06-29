Exposition Maurice Vignier, Maison de la Fontaine, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Fontaine · Montluçon
Informations pratiques
Exposition Maurice Vignier 19 et 20 septembre Maison de la Fontaine Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition d’oeuvres du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1920-1928).
Plusieurs oeuvres de ce peintre montluçonnais sont exposées au sein de l’hôtel Alexandre de Beausson, au coeur du Vieux Montluçon. Ce jeune artiste a commencé à peindre très jeune et sera chargé en particulier de l’embellissement de l’église par le curé de la paroisse Saint-Pierre. Par la suite, ayant du renoncer à la prêtrise pour de graves problèmes de santé, il se consacrera à la peinture, et exposera notamment en 1927 et 1928 au Salon des Indépendants à Paris.
Maison de la Fontaine 8 rue de la Fontaine, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 05 95 https://paroisselouisetheresedemontlucon.blogspot.com/ Exposition des tableaux de Vignier, peintre montluçonnais du début du XXe siècle dans une demeure remarquable.
Exposition d’oeuvres du peintre montluçonnais Maurice Vignier (1920-1928).
©Catherine FENIET
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