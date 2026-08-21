Exposition – « Mémoire d’enfant », La pouponnière, Lille

Informations pratiques

Exposition – « Mémoire d’enfant » 15 octobre – 5 décembre La pouponnière Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T14:00:00+02:00 – 2026-10-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00

Comment raconter les histoires que les lieux portent encore en eux ?

En résidence à la Pouponnière, Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet ont exploré les archives et recueilli les témoignages d’anciens soignants et enfants afin de faire émerger une mémoire longtemps silencieuse : celle des enfants qui ont vécus et ont été soignés dans ce lieu.

À travers une installation immersive mêlant animation, création sonore et images, réalisée avec les enfants du Centre Social Marcel Bertrand et de l’École de Musique de Wazemmes, les artistes proposent une expérience sensible de l’enfance où les récits du passé rencontrent les regards d’aujourd’hui.

Plus qu’une exposition, Mémoire d’enfant invite chacun à réfléchir à la fragilité de l’existence, à la transmission et aux traces que chaque vie laisse dans la mémoire collective.

Vernissage de l’exposition le mercredi 14 octobre à 18h

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Découvrez « Mémoire d’enfant », une exposition immersive imaginée par le duo d’artistes lillois Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet

© Thomas Lo Presti – DICOM Ville de Lille