Exposition « Mémoires de Grands-Bois, Les Calbanons de La Cafrine », Calbanons de La Cafrine, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Calbanons de La Cafrine · Saint-Pierre
Informations pratiques
Exposition « Mémoires de Grands-Bois, Les Calbanons de La Cafrine » 19 et 20 septembre Calbanons de La Cafrine La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Cette exposition retrace l’histoire des calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, témoins d’un mode de vie aujourd’hui disparu. Ces longères ont longtemps été le refuge de familles ouvrières, souvent descendantes d’engagés ou d’anciens esclaves. Elles témoignent d’une époque, d’un mode de vie, mais aussi d’une lutte silencieuse pour la dignité et la reconnaissance. À travers photos, objets et témoignages, elle met en lumière la mémoire des familles qui y ont vécu, souvent dans des conditions précaires mais empreintes de solidarité et de dignité.
Calbanons de La Cafrine Chemin Emilien Apalama Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion
Cette exposition retrace l’histoire des calbanons de la Cafrine à Grands-Bois, témoins d’un mode de vie aujourd’hui disparu.
© P. Laude
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