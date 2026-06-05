Exposition Messages/Images, graphisme d’intérêt général L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen Caen

Caen

Exposition Messages/Images, graphisme d’intérêt général

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fruit d’un partenariat entre la Cité internationale de la langue française, le Centre National des Arts Plastiques et l’Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques, la commande nationale Messages/Images, graphisme d’intérêt général invite des graphistes à associer mots images.

Fruit d’un partenariat entre la Cité internationale de la langue française, le Centre National des Arts Plastiques et l’Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques, la commande nationale Messages/Images, graphisme d’intérêt général invite des graphistes à associer mots et images pour porter des valeurs citoyennes et responsables. Elle défend un graphisme engagé, exigeant et tourné vers le collectif, au service du vivre-ensemble, de la tolérance et de l’inclusion. Les seize affiches réalisées par les lauréats reflètent leurs sensibilités face aux tensions du monde contemporain. Par la diversité de leurs formes et de leurs tonalités, elles interrogent l’inclusion, la démocratie, la fraternité, la place de la langue et des récits dans nos identités, et appellent à imaginer une société plus juste et solidaire.

Atelier Tout Va Bien, Doriane Baubiat & Clémence Michon, Zineb Benassarou, Brd, Bye Bye Binary, Tom Cazin, Dugudus, Filloque & Zammit, Isabelle Jégo, Malte Martin, Gérard Paris-Clavel, Vincent Perrottet, Achim Reichert, Eddy Terki, Vanessa Vérillon, Toan Vu-Huu .

L’Artothèque, Espaces d’art contemporain de Caen Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

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English : Exposition Messages/Images, graphisme d’intérêt général

The result of a partnership between the Cité internationale de la langue française, the Centre National des Arts Plastiques and the Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques, the national commission Messages/Images, graphisme d’intérêt général invites graphic designers to c…

L’événement Exposition Messages/Images, graphisme d’intérêt général Caen a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer