Exposition Métamorphose L’Hôtellerie-de-Flée L’Hôtellerie-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu

Exposition collective Métamorphose du dimanche 5 au mardi 28 avril 2026 à la bibliothèque de L’Hôtellerie-de-Flée.

Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet. .

Métamorphose group exhibition from Sunday April 5 to Tuesday April 28, 2026 at the L’Hôtellerie-de-Flée library.

