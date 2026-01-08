Exposition Métamorphose Montguillon Bibliothèque Segré-en-Anjou Bleu

Exposition Métamorphose Montguillon

Bibliothèque 2 rue des amis réunis Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-05-02 10:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23

Exposition collective Métamorphose du samedi 2 au samedi 23 mai 2026 à la bibliothèque de Montguillon.

Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet. .

Bibliothèque 2 rue des amis réunis Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50

English :

Group exhibition Métamorphose from Saturday May 2 to Saturday May 23, 2026 at the Montguillon library.

