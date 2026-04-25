Exposition Métiers d’hier à aujourd’hui LE-PIN-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Exposition Métiers d’hier à aujourd’hui

LE-PIN-EN-MAUGES 1 Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Exposition photos sur la vie du bourg du Pin-en-Mauges à travers ses métiers d’hier à aujourd’hui !

Découvrez une reconstitution des anciennes rues du bourg ,avec des photos d’époque et d’aujourd’hui .

Vous pourrez écouter ou lire des témoignages des acteurs et actrices de la vie locale.

Présentation d’anciens matériels des artisans et des commerçants. .

LE-PIN-EN-MAUGES 1 Rue N-D de Bon Secours Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 34 12 45 23 vieau.andre-cath@sfr.fr

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English :

Photo exhibition on life in the village of Le Pin-en-Mauges through its trades, past and present!

L’événement Exposition Métiers d’hier à aujourd’hui Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-25 par Pôle Tourisme ôsezMauges