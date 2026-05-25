Exposition Michel Stavron Paysages et natures mortes Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence
Exposition Michel Stavron Paysages et natures mortes Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence jeudi 1 octobre 2026.
Les Baux-de-Provence
Exposition Michel Stavron Paysages et natures mortes
Du 01/10 au 15/10/2026 tous les jours de 10h à 17h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:00:00
fin : 2026-10-15 17:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Les toiles de Michel Stavron, imprégnées de la beauté sauvage de la nature, captivent le regard.
À travers ses toiles, Michel Stavron rend hommage à la Provence, cette terre lumineuse de son enfance. Il cherche à capter la magie des paysages et des natures mortes, leur lumière changeante et leur atmosphère éphémère.
À découvrir à la Galerie de Manville, aux Baux-de-Provence, du 4 mai au 2 juin et du 1er au 15 octobre , l’exposition Paysages et natures mortes invite à un voyage sensoriel au cœur de la lumière provençale. .
Grand Rue Frédéric Mistral Galerie de Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
Michel Stavron’s paintings, imbued with the wild beauty of nature, captivate the eye. The Paysages et natures mortes exhibition invites you on a sensory voyage into the heart of the Provencal light.
L’événement Exposition Michel Stavron Paysages et natures mortes Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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