Saint-Gaultier

Exposition Mission insectes

9 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-04-29

La bibliothèque propose une exposition Mission insectesFamilles

Portraits de 8 insectes emblématiques, explications autour du rôle essentiel que jouent les insectes pour les écosystèmes, présentation des causes de leur disparition, idées et solutions concrètes pour les protéger, mosaïque de photos Exposition accompagnée de 2 Jeux Géants (Qui est-ce ? + Action ou question ? Les insectes) Pour tout public. .

9 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 93 58

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English :

The library’s Mission insectes exhibition

L’événement Exposition Mission insectes Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse