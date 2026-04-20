Exposition Mission insectes Saint-Gaultier
Exposition Mission insectes Saint-Gaultier mercredi 29 avril 2026.
Saint-Gaultier
Exposition Mission insectes
9 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-04-29
La bibliothèque propose une exposition Mission insectesFamilles
Portraits de 8 insectes emblématiques, explications autour du rôle essentiel que jouent les insectes pour les écosystèmes, présentation des causes de leur disparition, idées et solutions concrètes pour les protéger, mosaïque de photos Exposition accompagnée de 2 Jeux Géants (Qui est-ce ? + Action ou question ? Les insectes) Pour tout public. .
9 Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 93 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The library’s Mission insectes exhibition
L’événement Exposition Mission insectes Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Saint-Gaultier (Indre)
- Balade à pied n°58 Balade en bord de Creuse Saint-Gaultier Indre 1 mai 2026
- Circuit historique Saint-Gaultier Indre 1 mai 2026
- Itinéraire vélo n°6 Par la Voie Verte 15 km Saint-Gaultier Indre 1 mai 2026
- Itinéraire vélo n°11 Au fil de la Creuse Saint-Gaultier Indre 1 mai 2026
- Balade à pied n°58- Circuit historique de Saint-Gaultier Saint-Gaultier Indre 1 mai 2026