Exposition Moches ! 2 Muséum-Aquarium Nancy

Nancy

Exposition Moches ! 2

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3.6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-12-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-12-26 2027-01-02

À partir de 6 ans.

10 ans après la première exposition, les moches sont de retour au Muséum-Aquarium dans une scénographie repensée pour présenter de nouvelles espèces et des dispositifs interactifs originaux.

Vilains, repoussants, disgracieux, laids, dégoûtants… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire certains animaux considérés comme moches. S’interroger sur leur apparence, c’est apprendre à les regarder différemment et finalement à comprendre leur spécificité.

Les jeunes visiteurs et visiteuses découvrent en observant, en touchant ou en rampant afin de décrypter les secrets de ces étranges animaux. Humour et science vont de pair dans cette exposition qui changera peut-être votre regard sur les notions de laideur et de beauté.Tout public

3.6 .

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From age 6.

10 years after the first exhibition, the ugly ones are back at the Muséum-Aquarium in a redesigned scenography featuring new species and original interactive features.

Ugly, repulsive, unsightly, ugly, disgusting? there’s no shortage of adjectives to describe certain animals considered ugly. To question their appearance is to learn to look at them differently, and ultimately to understand their uniqueness.

Young visitors can observe, touch and crawl their way around to decipher the secrets of these strange animals. Humor and science go hand in hand in this exhibition, which may just change the way you look at notions of ugliness and beauty.

L’événement Exposition Moches ! 2 Nancy a été mis à jour le 2026-04-12 par DESTINATION NANCY