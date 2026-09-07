Informations pratiques

Exposition « Mon petit théâtre de Peau d’Âne » de Michel Othoniel 19 et 20 septembre Musée Hèbre Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Derniers jours pour découvrir l’exposition temporaire « Mon petit théâtre de Peau d’Âne », imaginée par Jean-Michel Othoniel après sa découverte des décors et des figurines créés par Pierre Loti pour rejouer le célèbre conte de Charles Perrault.

L’exposition réunit un ensemble exceptionnel d’aquarelles et d’œuvres de l’artiste, les robes du film de Jacques Demy, prêtées par la Cinémathèque française, ainsi que des archives du cinéaste, présentées avec le soutien de Rosalie Varda.

Pierre Loti, Jacques Demy, Jean-Michel Othoniel : trois artistes inspirés par le conte de « Peau d’Âne », dont les univers mêlent, à l’image du récit, merveilles et monstres.

Visite libre.

Autres événements autour de l’exposition :

– Visite commentée dimanche à 16h, dernière visite avant la clôture de l’exposition. Nombre de places limité, sur réservation.

– Spectacle « Perles d’Âme » dimanche à 11h. Nombre de places limité, sur réservation.

Musée Hèbre 63 Avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546829160 https://hebre.ville-rochefort.fr Le musée Hèbre est situé dans un ancien hôtel particulier ayant appartenu à Pierre-André Hèbre de Saint Clément, maire de la Rochefort à la fin du XVIIIe siècle. En 2006, l’architecte Pierre-Louis Faloci a réalisé une rénovation complète du bâtiment pour y installer le Musée d’Art et d’Histoire ainsi que le service du Patrimoine.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) permet de découvrir l’évolution urbaine de la ville de Rochefort. Il présente un plan en relief de la ville, d’une envergure de près de 5 mètres, réalisé en 1835 par l’ingénieur de la Marine Pierre-Marie Touboulic.

Le musée abrite également une riche collection de peintures, ainsi qu’un espace dédié à la culture kanak contemporaine et à l’art aborigène d’Australie. Cette dernière inclut en particulier une collection exceptionnelle de peintures sur écorce.

**Derniers jours pour découvrir l’exposition temporaire « Mon Petit Théâtre de Peau d’Âne »** imaginé par Jean Michel Othoniel après avoir découvert les décors et figurines créés par Pierre Loti pour…

©Ville de Rochefort