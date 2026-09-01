Salon vente minéraux, fossiles, opales, bijoux Palais des congrès Rochefort
samedi 12 septembre 2026 · Palais des congrès · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Salon vente minéraux, fossiles, opales, bijoux
Palais des congrès 17300 Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
pour le week-end
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Découvertes et rencontres
Des professionnels et amateurs en minéralogie, gemmologie, paléontologie et bijouterie vous invitent à découvrir leur univers.
Vous pourrez admirer des minéraux, des fossiles vieux de plusieurs millions d’années, ainsi que de
.
Palais des congrès 17300 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 32 01 64 ass.crystal.dream@gmail.com
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English : Fair selling minerals, fossils, opals and jewellery
Discoveries and encounters
Professionals and enthusiasts in the fields of mineralogy, gemmology, palaeontology and jewellery invite you to discover their world.
You’ll be able to admire minerals, fossils dating back several million years, as well as
L’événement Salon vente minéraux, fossiles, opales, bijoux Rochefort a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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