Salon vente minéraux, fossiles, opales, bijoux Palais des congrès Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Salon vente minéraux, fossiles, opales, bijoux

Palais des congrès 17300 Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

pour le week-end

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Découvertes et rencontres

Des professionnels et amateurs en minéralogie, gemmologie, paléontologie et bijouterie vous invitent à découvrir leur univers.

Vous pourrez admirer des minéraux, des fossiles vieux de plusieurs millions d’années, ainsi que de

.

Palais des congrès 17300 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 32 01 64 ass.crystal.dream@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fair selling minerals, fossils, opals and jewellery

Discoveries and encounters

Professionals and enthusiasts in the fields of mineralogy, gemmology, palaeontology and jewellery invite you to discover their world.

You’ll be able to admire minerals, fossils dating back several million years, as well as

L’événement Salon vente minéraux, fossiles, opales, bijoux Rochefort a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Rochefort Océan